Сьогодні у Полтаві перепоховали українця, який визволяв Таллін

Сьогодні близько 5 тисяч людей взяли участь у церемонії перепоховання праху Степана Хапікала, який загинув у 1944 році при звільненні Таллінна.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія перепоховання розпочалася вранці в Пантелеймонівському храмі з відспівування, а потім прах С.Хапікала було поховано на Меморіалі Солдатської слави в центрі Полтави.

Під гімн України пролунали залпи салюту, присутні вшанували пам`ять воїнів хвилиною мовчання і поклали вінки і квіти спочатку до могили С.Хапікала, а потім до меморіалу Слави.

У заходах брали участь Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА і родичі С.Хапікала, голова Полтавської облради Олександр УДОВИЧЕНКО, мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ, представники громадських організацій, ветерани Великої Вітчизняної війни і багато інших.

Н.КАРПАЧОВА розкритикувала дії естонської влади з перенесення пам`ятника з місця попереднього поховання на площі Тинісмягі в Таллінні на одне з кладовищ естонської столиці. Разом з тим вона подякувала всім, хто не залишився байдужим до питання перепоховання праху С.Хапікала з Естонії до України, хто допомагав у пошуках родичів С.Хапікала.

"Я хочу вам низько вклонитися за те, що ваша полтавська земля всі ці 63 роки зберігала пам`ять про свого сина", - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства оборони Естонії, старший сержант С.Хапікало воював у 26-у танковому полку, який входив у 152-у танкову бригаду. 22 вересня 1944 року біля хутора Пенінгі бригада з`єдналася з авангардом Естонського стрілецького корпусу, аби разом увійти до Таллінна. За даними Головного управління кадрів Міністерства оборони СРСР, С.Хапікало помер 27 вересня і був похований у Братській могилі на Тинісмягі.

Останки С.І.Хапікала в травні цього року разом з останками інших 12 радянських солдат викопали з місця попереднього поховання на площі Тинісмягі в Таллінні для того, аби перепоховати на військовому кладовищі естонської столиці. Відповідно до міжнародних норм, Естонія звернулася до України з проханням знайти родичів радянських воїнів, похованих на Тинісмягі.

11 жовтня в Таллінні відбулася церемонія передачі останків радянського воїна українського походження С.Хапікала його родичам - Наталії ОДНОЙКО і Володимиру ХАПІКАЛУ.

26 жовтня спеціальним транспортом прах радянського солдата було доставлено до Полтави.

27 жовтня відбулася панахида і мітинг у селі Новий Тагамлик Машевського району, де народився солдат.