Карпачова просить звільнити від податків постраждалих у Дніпропетровську

Уповноважена з прав людини Верховної Ради України Ніна КАРПАЧОВА звернулася до уряду з проханням терміново ухвалити рішення про необкладення податками добродійної допомоги, яка надходить постраждалим від вибуху газу в Дніпропетровську.

Про це вона повідомила журналістам у Полтаві.

"Я звернулася до уряду з листом, бо пішла вже добродійна допомога, яку прошу не оподатковувати. А пам`ятаєте, як було в Скнилові, на Львівщині, в Краснодоні на шахті Баракова. Тоді ця гуманітарна допомога наприкінці року почала оподатковуватись. Тоді податок становив майже 40%. І люди повинні були його платити. Це було неможливо", - сказала Н.КАРПАЧОВА.

Вона повідомила, що попросила у своєму листі уряд провести перевірку газових підстанцій і магістралей у всіх регіонах України.

"Проблема не лише в Дніпропетровську. Проблему треба розглядати комплексно. Де не відпрацювали служби, може таке повторитися", - вважає Н.КАРПАЧОВА.

Крім того, за її словами, у Дніпропетровську створено громадський комітет з контролю за надходженнями державної і добродійної допомоги, яка надходить постраждалим від вибуху газу.

"Усі знають, що 94 млн. грн. уряд виділив для допомоги потерпілим. І зараз, за нашою ініціативою, громадяни, які постраждали і їхні родини, створили такий комітет. Цей комітет контролюватиме державну і добродійну допомогу, бо гроші повинні бути прозорими. Кожна сім`я має знати, яку кількість грошей вона повинна одержати. Вони повинні знати чи зможуть купити квартиру і розрахувати всі свої гроші", - сказала Н.КАРПАЧОВА.

За її словами, через "страшну інфляцію в країні", вона рекомендує постраждалим зараз купити житло.

"Там пропонують новий будинок будувати тощо. Але інфляція страшна. Тому ми рекомендували всім терміново купити собі житло, аби сім`я мала дах над головою", - заявила Н.КАРПАЧОВА.

Довідка УНІАН. 13 жовтня в Дніпропетровську стався вибух побутового газу в 10-поверховому будинку. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. В результаті вибуху газу загинули 23 людини.