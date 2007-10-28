Японці оголосили наступ на ”полуничку” в інтернеті

20:51, 28 жовтня 2007
Права людини
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Дітям доступ заборонено

Уряд Японії запроваджує жорсткіше законодавство для регулювання діяльності Інтернет-сайтів знайомств.

Як передає ІТАР-ТАРС, операторів таких сайтів зобов`яжуть реєструвати нових користувачів тільки після того, як одержать від них копії посвідчень водія, медичних страховок або інших особистих документів, в яких зазначена дата народження.

Цей крок спрямований насамперед на боротьбу із проституцією серед неповнолітніх. Багато японських сайтів, призначені для знайомств в Інтернеті, по суті є прикриттям для надання інтимних послуг за гроші, які в Японії заборонені законом.

Пропонується також обмежити доступ на подібні сайти з мобільних телефонів. За даними поліції, 96% потерпілих від злочинів, пов`язаних з діяльністю таких порталів, заходили на них зі своїх стільникових телефонів.

Окрім цього нове законодавство має на меті створити спеціальні освітні програми для дітей, щоб вони могли самі розпізнавати сумнівні сайти.

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