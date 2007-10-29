У Сімферополі група кримських татар вимагає землю

Сьогодні в Сімферополі, біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим, зібралася група кримських татар, яка вимагає від властей півострова вирішити земельне питання.

Як повідомив в телефонній розмові кореспонденту УНІАН учасник акції Руслан КАРІМОВ, кримські татари (велика частина яких - представники Алуштинського регіону автономії) зібралися перед входом до кримського парламенту і вимагають зустрічі з кимось з ВР АРК.

«Вже п`ятий рік не вирішується питання. Люди украй обурені тим, що не виділяється земля на масиві, - відзначив Р.КАРІМОВ. - Люди вимагають зустрічі, але поки ніхто (з Верховної Ради Криму до пікетувальників – УНІАН) не виходив».

За словами Р.КАРІМОВА, учасники акції тримають в руках транспаранти: «Поверніть наші землі!», «Влада Алушти і закон не сумісні!». За його даними, в акції в даний момент беруть участь 200-250 людей. «Але люди ще підходять», - додав він.

Р.КАРІМОВ також не виключив, що подібні акції стануть в Криму щоденними. Крім цього, він повідомив, що на 19 листопада в Сімферополі намічена масова акція з вимогою виділити землю, під час якої будуть встановлені намети.