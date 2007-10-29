На Говерлі встановили найбільший прапор України

На Говерлі 28 жовтня встановили найбільший прапор України розміром 35 м в ширину і 40 м в довжину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Івано-Франківську повідомив голова Всеукраїнської організації “Молодіжний союз “Наша Україна” Степан БАРНА.

За його словами, в акції взяли участь майже 60 молодих “нашоукраїнців” з різних регіонів України.

На Говерлі також продовжилась акція із впорядкування пам’ятного знака до річниці Конституції України, який намагались кілька тижнів тому спаплюжити представники «російської фашистської організації ЄСМ». Молоді “нашоукраїнці” відчистили знак від фарби, впорядкували навколишню територію.

С.БАРНА висловив переконання, що «акції блюзнірства» вже ніколи не повторяться на території України. За його словами, він щороку 16 липня здійснює сходження на Говерлу - «Символ українського духу і свідомості». Він повідомив, що усі учасники сходження в неділю на шляху підйому і спуску «збирали сміття».

Він також висловив жаль, що до акції не приєдналися «комсомольці, молоді регіонали та інші організації, які заявляють про свій патріотизм до України».