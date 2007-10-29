Янукович відповість за смерть і каліцтва шахтарів?

Незалежна профспілка гірників України покладає на уряд Віктора ЯНУКОВИЧА політичну відповідальність за катастрофічний стан з безпекою праці на українських шахтах, масові каліцтва та смерть шахтарів.

Як ідеться у заяві НПГУ, текст якої передано агентству УНІАН, протягом останнього року на українських шахтах загинули понад 130 гірників. «Кожна тонна вугілля продовжує оплачуватись не грошима, а кров‘ю людей, які в нелюдських умовах працюють на збагачення власників шахт та збанкрутілого уряду, що добуває при владі останні дні. Понад 5000 гірників травмовані на виробництві протягом 9 місяців поточного року», зазначає профспілка.

НПГУ констатує, що «уряд ЯНУКОВИЧА продовжує політику безконтрольності щодо власників та директорів шахт. Останній трагічний випадок, який призвів до смерті 4 ні в чому не винних робітників, доводить, що власники шахт не зробили жодних висновків і не збираються поліпшувати умови праці. Відомо, що шахта ім. 50-річчя СРСР, де сталася остання аварія, належить найбагатшому олігарху України, мільярдеру Рінату АХМЕТОВУ, який володіє капіталом понад 10 мільярдів доларів. Однак сім‘ї робітників, що загинули на його шахтах, навряд чи отримали хоча б одну 1 % з його мільярдів».

Незалежна профспілка гірників України вважає, що «причини катастрофічного стану безпеки праці на українських шахтах мають політичний характер. Уряд, що представляє інтереси крупного капіталу, нажитого злочинним шляхом, не дбав і не збирається дбати про безпеку простих робітників, практично кришуючи відмивання коштів, що мали б бути спрямовані на поліпшення безпеки вуглевибодування. Кожен новий день перебування при владі уряду ЯНУКОВИЧА призводить до нових смертей шахтарів та поглиблення проблем у вугільній галузі».

НПГУ звертається до Блоку Юлії Тимошенко та блоку «Наша Україна - Народна самооборона» як демократичних сил, що отримали більшість голосів виборців, з вимогою «негайно усунути від влади уряд В.ЯНУКОВИЧА, чия злочинна бездіяльність призводить до загибелі чесних трудівників».

Просфпілка закликає народних депутатів від БЮТ і НУ-НС негайно утворити новий уряд і розпочати наведення порядку на українських шахтах. Власники та директори шахт мають витрачати кошти на поліпшення безпеки праці, а не збирати їх на закордонних приватних рахунках, обкрадаючи і державу, і робітників, йдеться у заяві.

На переконання НПГУ, сім‘ї тих гірників, хто вже загинув або був покалічений, мають право на достойну компенсацію від власників шахт, а не на подачку, яку їм дають.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня на шахті ім. 50-річчя СРСР ВАТ "Краснодонвугілля" сталося обрушення породи. На момент аварії у виробці знаходилося 11 гірників, троє з яких вийшли на поверхню самостійно, чотирьох було піднято на поверхню з травмами.

Загинуло четверо шахтарів. Трагедія сталася в лаві, що будувалася. Серед загиблих не лише гірники, а й два монтажники.