В Україні відзначать 20-річчя руху малолітніх в`язнів нацизму

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 915-р від 24 жовтня 2007 року утворив організаційний комітет з підготовки та відзначення 20-річчя організаційного об`єднання громадського руху колишніх малолітніх в`язнів нацизму та затвердив план відповідних заходів.

Текст розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Оргкомітет очолив міністр праці та соціальної політики Михайло ПАПІЄВ.

Уряд доручив Мінпраці профінансувати видатки, пов`язані з організацією автобусної поїздки членів Української спілки в`язнів-жертв нацизму до колишніх місць примусового утримання на території Польщі та Німеччини, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою з фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та відвідування військових поховань і військових пам`ятників.

Уряд доручив Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям розробити і затвердити плани регіональних заходів щодо відзначення 20-річчя організаційного об`єднання громадського руху колишніх малолітніх в`язнів нацизму.

План заходів передбачає проведення урочистих зборів з цієї нагоди у меморіальному комплексі “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років” та заходів щодо вшанування пам`яті жертв нацизму біля пам`ятного знака “Пам`ять заради майбутнього” на території меморіального комплексу “Бабин Яр”.

Крім того, у навчальних закладах планується провести тематичні зустрічі за участю колишніх малолітніх в`язнів нацизму з метою патріотичного виховання молоді.