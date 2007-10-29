Затверджено наглядову раду заповідника “Биківнянські могили”

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 916-р від 24 жовтня 2007 року затвердив склад наглядової ради Національного історико-меморіального заповідника “Биківнянські могили”.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, наглядову раду очолив виконуючий обов`язки голови Українського інституту національної пам`яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ, а його заступником став перший заступник голови Державної служби з питань національної культурної спадщини Яків ДІГТЯР.

До складу наглядової ради також увійшли керівник Головної служби з гуманітарної політики, питань збереження національного культурного надбання Секретаріату Президента України Олександр БИСТРУШКІН (за згодою), начальник відділу фінансів культури Департаменту фінансів освіти, науки та культури Мінфіну Валентина БРУСИЛО, комерційний директор Київської державної регіональної телерадіокомпанії Тетяна ВАКУЛЕНКО, заступник начальника галузевого державного архіву СБУ Сергій КОКІН, перший заступник начальника Головного управління земельних ресурсів КМДА Юрій КУЛАКОВСЬКИЙ, начальник Головного управління охорони культурної спадщини м. Києва Руслан КУХАРЕНКО, заступник голови Державного комітету архівів Костянтин НОВОХАТСЬКИЙ, координатор Харківської правозахисної групи Василь ОВСІЄНКО (за згодою), а також заступник голови КМДА Сергій РУДИК.