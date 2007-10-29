Створено інтернет-дублер порталу ”Права людини в Росії”

Створено спеціальний тимчасовий сайт для інформаційної підтримки порталу "Права людини в Росії" (HRO.org), який був атакований невідомими зловмисниками і тимчасово виведений з ладу.

Як повідомляє Харківська правозахисна група, новини порталу зараз доступні за адресою http://hro1.org.

В неділю, 21 жовтня, близько 21:30 портал "Права людини в Росії" - www.HRO.org (один із найбільших в країні інтернет-ресурсів про права і свободи людини) - піддався масованій DDoS-атаці невідомих зловмисників. DDoS-атака полягає у спробі на якийсь період часу перекрити користувачами мережі доступ до сайту. Спосіб полягає в створенні величезного потоку запитів до сайту з багатьох різних мережевих адрес, через що виникає надмірне навантаження на ресурси системи і сайт не завантажується в браузерах читачів. Інтенсивність атаки складає до 200 звернень за секунду.