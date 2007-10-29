Затверджено журі з добору кандидатів на посаду судді Європейського суду

На виконання Указу Президента України від 14 вересня Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження верховенства права 16 жовтня затвердила персональний склад конкурсної комісії для добору кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини.

Як сьогодні повідомляє прес-служба глави держави, до складу названої конкурсної комісії увійшли:

Микола ОНІЩУК – голова конкурсної комісії, голова Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права;

Данило КУРДЕЛЬЧУК – заступник голови конкурсної комісії, президент Української іноземної юридичної колегії (за згодою);

Василь ГУМЕНЮК – заступник голови Ради суддів України, суддя Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України (за згодою);

Володимир ДЕНИСОВ – завідувач відділом міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор (за згодою);

Євген ЗАХАРОВ – член Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, голова правління Всеукраїнської асоціації громадських організацій «Українська Гельсінська спілка з прав людини»;

Володимир КАМПО – суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою);

Ніна КАРПАЧОВА – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою);

Катерина ЛЕВЧЕНКО – президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна» (за згодою);

Петро МАРТИНЕНКО – член Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, декан юридичного факультету Міжнародного Соломонового університету, суддя Конституційного Суду України у відставці;

Володимир ОГРИЗКО – перший заступник міністра закордонних справ України;

Петро ПИЛИПЧУК – член Національної комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, перший заступник голови ВСУ, голова Ради суддів України;

Андрій СУХОРУКОВ - голова правління міжнародної громадської організації «Міжнародне товариство прав людини – Українська секція» (за згодою);

Антоніна ТАРАНОВСЬКА – виконавчий директор міжнародної правозахисної громадської організації «Міжнародна Амністія в Україні» (за згодою);

Олександр ЧАЛИЙ – заступник глави Секретаріату Президента України;

Леся ПОНОМАРЕНКО – головний консультант Головної державно-правової служби Секретаріату Президента України, секретар конкурсної комісії.