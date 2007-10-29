Шанс бути виправданим в українських судах становить піввідсотка

Шанс отримати виправдувальний вирок суду у кримінальних справах становить піввідсотка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова ради правозахисної організації “Донецький Меморіал”, голова Пенітенціарного товариства України Олександр БУКАЛОВ, презентуючи результати статистичного огляду “Кримінальні покарання в Україні” на прес-конференції у Києві.

“Якщо слідство каже, що людина скоїла злочин, шанс довести протилежне – піввідсотка”, - сказав О. БУКАЛОВ.

За статистичними даними, частка виправдувальних вироків у 2006 році склала 0,52% від загальної кількості винесених вироків у кримінальних справах. На думку авторів огляду, такий показник є “неприродно низьким”.

На запитання, чому склалася така ситуація, О. БУКАЛОВ відповів, що чинником впливу є практика радянських часів, а також – брак кваліфікованих адвокатів.

Всього за вироками, що набрали законної сили, у 2006 році засуджено 160,9 тисяч осіб, що на 9,1% менше, ніж у 2005 році, із них за вчинення особливо тяжких злочинів – 66,9 тисяч осіб, або 41,6%. Після скасування смертної кари у 1997 році рівень застосування найтяжчого покарання – довічного ув‘язнення – не знизився. Станом на середину 2007 року його відбували 1435 осіб, в тому числі 14 жінок.

Загалом в Україні щороку притягуються до кримінальної відповідальності близько 200 тисяч осіб, близько четверті з них – майже 50 тисяч осіб – отримують покарання у вигляді позбавлення волі.

За інформацією О. БУКАЛОВА, в установах покарання сьогодні перебувають близько 160 тисяч осіб, з них більше 1400 засуджені до довічного позбавлення волі.

В цілому, згідно із статистичними даними, рівень злочинності в Україні у 2006 році знизився. Упродовж року органами МВС та прокуратури зареєстровано 490,2 тисячі злочинів, що на 13,3% менше від показника попереднього року. Зниження рівня злочинності по всій території України відбулося за рахунок різкого зменшення кількості крадіжок майна на 29,2%, або на 54,5 тисяч випадків. У минулому році їх було зареєстровано 132,2 тисячі, але, як відзначають автори дослідження, вони залишилися найбільш поширеними в структурі злочинності, адже їх питома вага становить 31,4%. Така ситуація стала наслідком змін у законі, згідно з якими дрібні крадіжки перестали вважатися кримінальним злочином.

За даними дослідження, у 2006 році зареєстровано 3,2 тисячі умисних вбивств та замахів на вбивство, що складає 0,76% від числа всіх злочинів та на 2,9% менше рівня 2005 року.

У віданні МВС знаходиться 501 ізолятор тимчасового тримання (ІТТ), які загалом розраховані на більш як 10 тисяч місць, де затримані можуть перебувати максимум упродовж 3 діб (у виняткових випадках – 10). Щоденно в ІТТ України утримується близько 7 тисяч осіб.

Як зазначають автори дослідження, практика діяльності міліції змінюється досить повільно, з‘являється чимало свідчень про нові випадки корупції або незаконного затримання громадян міліцією. Зокрема, “суттєвою проблемою залишається зникнення паспортів громадян після їх затримання та вилучення органами міліції”.

В той же час позитивні зміни у діяльності міліції в 2005-2006 роках, на думку авторів огляду, пов‘язані з утворенням та діяльністю Громадської ради при МВС, до складу якої входять керівники відомства та правозахисники. В цей же час була започаткована діяльність мобільних груп, які періодично відвідують райвідділи міліції та ізолятори, вивчаючи умови тримання ув‘язнених та дотримання прав людини у в‘язницях. За даними радника міністра внутрішніх справ Олега МАРТИНЕНКА, у 2005-2006 роках мобільні групи з моніторингу дотримання прав людини обстежили понад 90 ІТТ в 14 областях України, або кожен шостий ІТТ в Україні. Практично в усіх обстежених спецустановах були виявлені суттєві порушення мінімальних норм міжнародних стандартів щодо утримання затриманих осіб.

Як повідомив О. БУКАЛОВ, щорічно в місцях позбавлення волі помирають 700-800 осіб, як правило – від туберкульозу та інших захворювань. Самогубства вчиняють біля 40 осіб. Правозахисник назвав таку цифру “доволі низькою”, оскільки на рік припадає приблизно 1 суїцид на 4 установи.

Як відзначають автори дослідження, важливою характеристикою законності є ставлення до порушень, які вчиняють самі міліціонери. За даними огляду, найвищим рівень правопорушень серед працівників міліції був у 1995-1996 роках, в останні роки він майже втричі менший. Найчастіше працівники міліції притягувалися до кримінальної відповідальності у 2006 році за ДТП, хабарництво та перевищення влади.

За даними Пенітенціарного товариства України, у 2006 році кількість кримінальних справ, які надійшли на розгляд по першій інстанції до судів загальної юрисдикції, зменшилася на 14,7 тисяч, на їх розгляді перебувало 577,4 тисяч кримінальних справ, з них провадження у 529,6 тисяч закінчено, а у 150,6 тисяч справ винесений вирок.

Найбільше у 2006 році за кримінальні злочини засуджували у Запорізькій (484,6 на 100 тисяч населення), Миколаївській (477,1 на 100 тисяч населення), Херсонській областях (461) та АР Крим (461,3). Зниження рівня засудження за кримінальні злочини спостерігається у 22 з 27 регіонів України, особливо – у Києві, на Черкащині та на Закарпатті.

Підготовка та видання огляду були здійснені за сприяння та фінансової підтримки Швейцарського бюро зі співробітництва в Україні. Огляд містить дані про застосування кримінальних покарань та їх виконання, про структуру різних видів покарань, їх тенденції та особливості застосування. Використана інформація Міністерства внутрішніх справ, Державної судової адміністрації, а також Державного департаменту з питань виконання покарань.