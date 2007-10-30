Інтерпол допомагатиме українцям за кордоном
13:20, 30 жовтня 2007Права людини
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Створено гарячу лінію
Для оперативного реагування на заяви громадян України, які стали жертвами торгівлі людьми або потрапили в небезпеку за кордоном, у Робочому апараті Національного центрального бюро Інтерполу встановлено цілодобову телефонну «гарячу лінію».
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, українці за кордоном можуть звертатися за телефоном: 38-044-254-98-36.
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