Інтерпол допомагатиме українцям за кордоном

Для оперативного реагування на заяви громадян України, які стали жертвами торгівлі людьми або потрапили в небезпеку за кордоном, у Робочому апараті Національного центрального бюро Інтерполу встановлено цілодобову телефонну «гарячу лінію».

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, українці за кордоном можуть звертатися за телефоном: 38-044-254-98-36.