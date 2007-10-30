Будинки рівненських селян руйнуються через утилізацію боєприпасів

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) дійшла висновку, що будинки у селах біля Рівненського військового полігону руйнуються внаслідок порушення технології утилізації боєприпасів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Рівненської облдержадміністрації Віктор МАТЧУК.

За його словами, негативні наслідки для мешканців навколишніх сіл та їхніх будинків від потужних вибухів у процесі утилізації боєприпасів на Рівненському полігоні виникли не через несприятливі погодні умови, як стверджують виконавці цих робіт, а через порушення технології закладення вибухових зарядів.

В.МАТЧУК розповів, що робоча група комісії ТЕБ і НС, яка контролювала підривні роботи київського ЗАТ «Трансімпекс» на Рівненському полігоні, дійшла висновку, що сила вибухів перевищувала норму в 5-10 разів. Зокрема, сила вибухової хвилі під час контрольних вибухів становила від 79 до 85 децибел при нормі 70.

Голова облдержадміністрації також повідомив про рішення призупинити вибухові роботи на полігоні, щоб державна екологічна експертиза змогла проаналізувати робочий проект підприємства-утилізатора.

Крім того, до прокуратури Рівненської області передано відповідні матеріали для підготовки позовів щодо відшкодування завданих населенню збитків.

За словами В.МАТЧУКА, якщо ЗАТ «Трансімпекс» не усуне виявлених недоліків і не відшкодує збитків, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій взагалі заборонить йому проводити утилізацію.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок потужних вибухів на Рівненському полігоні під час проведення утилізації боєприпасів руйнуються житлові будинки мешканців навколишніх сіл Мала Любаша та Борщівка Костопільського району. Кілька десятків мешканців сіл неодноразово пікетували обласну раду з вимогою припинити вибухи.