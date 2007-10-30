Вандалізм на Говерлі перекваліфікують

Виконуючий обов’язки міністра внутрішніх спав України Михайло КОРНІЄНКО не виключає зміни статті Кримінального кодексу, за якою порушено кримінальну справу за фактом подій на горі Говерла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КОРНІЄНКО заявив сьогодні у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«У процесі розслідування справа може бути перекваліфікована», - сказав він, додавши, що поки фахівці вбачають в подіях ознаки хуліганства.

Водночас М.КОРНІЄНКО висловив власну думку, що на Говерлі було скоєно «не тільки хуліганство, а й інший злочин».

У свою чергу, начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ повідомив журналістам, що наразі вивчається питання про встановлення на Говерлі камери спостереження, сигнал з якої передаватиметься через супутник.

Як повідомляв УНІАН, Євразійський союз молоді заявив про знищення його активістами державних символів України, встановлених на найвищій горі українських Карпат Говерлі.

20 жовтня в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Служба безпеки України встановила осіб, які вчинили наругу над державною символікою України на горі Говерла.

За його словами, це троє молодиків, які належать до забороненої в Україні організації Євразійський союз молоді.

Управлінням МВС в Івано-Франківській області за фактом подій на Говерлі порушено кримінальну справу за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом).