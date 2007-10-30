Чернігівські юристи допомагатимуть ВІЛ-інфікованим

У Чернігові розпочалася реалізація проекту „Захист прав пацієнтів – споживачів наркотиків та людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”.

Як повідомили УНІАН у Чернігівському центрі прав людини, проект спрямований на захист та забезпечення прав пацієнтів – споживачів наркотиків та осіб з ВІЛ/СНІД через проведення інформаційної та просвітницької кампанії, аналізу правовідносин медичний працівник-пацієнт і вироблення відповідних рекомендацій.

У рамках реалізації проекту будуть надаватись юридичні консультації та кваліфікована адвокатська допомога у випадку грубого ігнорування прав пацієнтів з ВІЛ/СНІД чи відмови у лікуванні, неякісного лікування, що привело до погіршення або розладу здоров`я. Також будуть проведені соціологічні опитування пацієнтів і медичних працівників.

Проект буде виконуватись спільно з Управлінням охорони здоров’я Чернігівської ОДА, Чернігівськими громадськими організаціями – обласним відділенням всеукраїнської організації ЛЖВ, Центром „Доброчин”, Центром „ВЕДИС” та обласним СПІД-центром за підтримки Міжнародного Фонду „Відродження”.