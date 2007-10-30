Для українців корупція - це благо

Тотальна корупція не загрожує українській демократії, тому що її просто немає, проте очевидною є тотальна схильність українського суспільства до корупції.

Таким чином експерти Інституту Горшеніна прокоментували агентству УНІАН результати доповіді групи країн-членів Ради Європи з боротьби з корупцією (GRECO), яка вважає, що рівень корупції в Україні загрожує принципам демократії в країні.

Висновки GRECO про виняткову схильність українського суспільства до корупції підтверджують і результати власних досліджень Інституту Горшеніна, проведені в рамках річної програми «Ментальні основи вибору».

Зокрема, як зазначили в Інституті, дані дослідження свідчать про те, що суспільство сприймає корупцію як невід`ємну частину процесу свого розвитку.

Наприклад, дві третини жителів України заявили про те, що їм доводилося давати хабарі, а майже 85% опитаних вважають, що корупція «поширена в цілому» в Україні. При цьому більше половини респондентів не чекають «гучних» антикорупційних справ з боку правоохоронних органів, що, вважають експерти Інституту, свідчить про їх недовіру до влади. Водночас половина жителів України упевнена, що міліція і суди корумповані.

З другого боку, зазначають експерти Інституту Горшеніна, результати їх дослідження свідчать, що визнані європейські цінності близькі не більше ніж половині населення України. Так, всього 46% українців вважають, що свобода слова має для них якусь практичну цінність, а право вільного пересування і вибору місця проживання вважають цінним 40% респондентів. При цьому свободі підприємництва українці віддали одне з найостанніших місць в списку значущих для них демократичних цінностей - такою вона є лише для 25% українців.

Коментуючи результати доповіді GRECO, експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА зазначив, що корупція сприймається українським суспільством як «цілком нормальне явище». Більше того, на його думку, сьогоднішня Україна йде шляхом розвитку латиноамериканських країн, де корупція є ефективним інструментом рішення особистих питань для всіх верств населення.

Експерт зазначив, що «принципові відмінності в ментальності українців і європейців виявляються у ставленні суспільства до корупції і демократії: якщо для українців корупція – це благо, то для європейців – зло».

Серед причин, що пояснюють лояльне ставлення українського суспільства до корупції, В.ЗАСТАВА назвав довге, більш ніж 80-річне, «відлучення громадян від приватної власності», відсутність якої тягне і непотрібність механізмів її захисту – чи то не заангажовані суди, суворі законодавчі норми або ефективний громадський контроль.

З другого боку, вважає В.ЗАСТАВА, сучасні українці не «бажають або вважають для себе неможливим розвивати свій бізнес», і тому «практично не потребують демократичних цінностей».

При цьому, підкреслив експерт, більшість жителів країни взагалі не ставиться до приватної власності як до чогось недоторканного. Водночас, в європейських країнах саме підприємці, представники середнього класу є «основними споживачами демократії - як інструменту захисту своєї власності і свого способу життя».

«В Україні ж, як показують попередні дослідження Інституту Горшеніна, середній клас практично відсутній - його частка складає не більше 10% українського суспільства», - зазначив В.ЗАСТАВА.

У цьому контексті експерт ще раз підкреслив: «Виходить, що в Україні не просто немає демократії, а немає самої необхідності в демократії. Тому тотальна корупція в країні не загрожує демократії через відсутність такої».