1 та 2 листопада 2007 року відбудеться міжнародна конференція «Етика судді як фактор підвищення довіри суспільства».

Чинний Кодекс професійної етики суддів України як інструмент саморегуляції суддівської професії був схвалений з’їздом суддів України у жовтні 2002 року. Хоча його положення є технічно обов’язковими для кожного судді, досі не існує механізму контролю за їх дотриманням. Представники Верховного Суду України, Ради суддів України, Асоціації суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, науковці та правники обговорять шляхи впровадження в Україні міжнародних стандартів суддівської саморегуляції.

Очікується, що учасників конференції привітають:

Василь Онопенко, Голова Верховного Суду України

Петро Пилипчук, голова Ради суддів України

Ейк Петерсон, представник Генерального секретаря Ради Європи в Україні

Пітер А. Віблер, директор відділу сприяння розвитку демократії та врядування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Девід Вон, керівник проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна: верховенство права»

В роботі конференції візьмуть участь міжнародні експерти:

Пол А. Магнусон, суддя федерального суду, округ Мінесота, США

Богдан Футей, суддя федерального суду претензій, США, м. Вашингтон, округ Колумбія

Хосе Марія Фернандес Віллалобос, експерт Ради Європи, суддя, Іспанія

На конференції будуть розглянуті такі питання:

історія розвитку та впровадження в Україні Кодексу професійної етики суддів, міжнародні та європейські стандарти саморегулювання суддів, незалежність суддів, неупередженість та компетенція судді, професійна відповідальність суддів та етика, поведінка судді та рівність, відвід судді та конфлікт інтересів, особистий фінансовий стан та розкриття фінансової інформації, механізми дотримання етики суддями.

УВАГА! Журналісти запрошуються до участі у відкритті конференції (1 листопада 2007 року, з 9.30 до 13.00) та на прес-брифінг голови Ради суддів України за підсумками роботи конференції (2 листопада 2007 року, 17.00).

Місце проведення конференції та прес-брифінгу:

готель «Редісон САС», м. Київ, вул. Ярославів Вал, 22-24

Реєстрація представників ЗМІ буде відбуватися на місці до початку заходу.