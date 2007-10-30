Ющенко хоче, щоб румуни їздили в Україну без віз

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що до кінця року візи для громадян Румунії Україною будуть скасовані.

Про це він сказав пресі після зустрічі зі своїм румунським колегою Траяном БЕСЕСКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в України немає ніяких заперечень щодо запровадження безвізового режиму для румунських громадян. «Це питання вирішено», - наголосив Президент, зауваживши, водночас, що є ряд технічних процедур запровадження безвізового режиму, у тому числі пов’язаних і з адаптацією угоди між Україною і ЄС щодо спрощення візового режиму.

«Я сподіваюсь, що до кінця року це питання буде вирішено. Я не бачу жодних проблем», - сказав Президент України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 жовтня, керівник прес-служби МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ на брифінгу повідомив, що на даний час питання про можливість застосування Україною безвізового режиму для Румунії і Болгарії, який існує з країнами Європейського Союзу, проходить міжвідомче внутрішнє погодження.

При цьому він зазначив, що це питання двосторонніх відносин між Україною та Румунією і Болгарією.

А.ДЕЩИЦЯ наголосив, що можливе скасування візового режиму для громадян цих країн є «виключно доброю волею України», і воно жодним чином не пов’язане з угодою між Україною та ЄС про спрощення візового режиму.