Семінар „Добре разом, або расизм і ксенофобія в українському суспільстві”

МВО „СВІТ-Україна" запрошує взяти участь в семінарі „Добре разом, або расизм і ксенофобія в українському суспільстві" . Семінар проводиться в рамках проекту „Добре разом" за фінансової підтримки Європейського молодіжного фонду та в рамках Кампанії Ради Європи „Всі різні – всі рівні", і в рамках довгострокового проекту „Молодь відкриває нові горизонти".

Семінар відбудеться 17-18 листопада в м. Харків.

Метою семінару є обговорити проблеми расизму та ксенофобії в українському суспільстві в цілому, порівняти ситуації в різних містах та регіонах, а також в інших Європейських країнах; розробити подальші спільні кроки та заходи для боротьби з расизмом та ксенофобією в Україні. Під час семінару будуть представлені результати міжнародної учбової подорожі, яка відбулася в серпні-вересні 2007 р. в Києві, Львові та Харкові. Також учасники матимуть можливість дізнатися про діяльність міжнародних волонтерських організацій, Service Civil International , та про міжнародні волонтерські проекти.

Семінар буде проводитися українською та англійською мовами, в ньому візьмуть участь представники партнерських організацій СВІТ-Україна зі Швеції, Німеччини, Польщі, Молдови, Білорусі та Росії.

Учасникам семінару будуть відшкодовані транспортні витрати в розмірі 70% від вартості квитків, харчування та проживання будуть забезпечені. Внесок за участь – 20 грн.

Для участі в семінарі необхідно заповнити аплікаційну форму та надіслати її за адресою:

info @svit-ukraine.org до 10 листопада. Відібраних учасників буде повідомлено до 12 листопада.

Додаткова інформація: info@svit-ukraine.org , тел. 8067 2630926, Юлія Мясищева