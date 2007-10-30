Полтавська влада відмінила перепоховання радянських воїнів

У селищі Чутове Полтавської області місцеві власті відмінили перепоховання останків воїнів 94-ї гірськострілецької дивізії 38-ї армії, які загинули при обороні Харкова.

Як повідомив УНІАН в.о. голови Чутівської райдержадміністрації Михайло ХВОРОСТ, заплановане на 26 жовтня перепоховання було скасоване, оскільки в райадміністрації виникли сумніви, що знайдені останки є прахом радянських воїнів.

За словами М.ХВОРОСТА, незадовго до призначеного перепоховання він у присутності представників Омбудсмена оглянув місця, де були знайдені останки, і не знайшов там «слідів цивілізованих розкопок».

М.ХВОРОСТ також стверджує, що сільські голови сів Артемівське і Кочубеєвка, де, за даними пошукової групи, велися розкопки, також нічого не знають про проведення цих робіт.

У той же час, як повідомив голова Полтавського обласного комітету Соціалістичної партії України Степан БУЛЬБА, перепоховання близько 50 останків воїнів 94-ї гірськострілецької дивізії 38-ї армії, які загинули при обороні Харкова, планувалося провести 26 жовтня о 12.00. Ці останки були знайдені в процесі пошуково-польової експедиції, організованої організацією «Закінчимо війну» і Полтавською обласною організацією Українського союзу ветеранів війни в Афганістані.

За словами С.БУЛЬБИ, перепоховання планувалося на території Меморіалу солдатської слави в Чутовому, де вже була викопана могила, і частина скелетів вже була перекладена в труни.