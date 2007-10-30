Націонал-демократичні організації Севастополя виступили проти Катерини ІІ

Національно-демократичні організації Севастополя засуджують встановлення пам’ятника Катерині ІІ в Одесі і намагання спорудити його у Севастополі. У відкритому зверненні цих організацій до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, текст якого передано УНІАН, висловлено «різко негативне ставлення до спроб увічнити пам`ять тирана українського, російського та кримськотатарського народів в незалежній Українській Державі».

Коментуючи думку голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергія КУНІЦИНА про те, що сьогодні в Україні, «яка розривається політичним чварами», «потрібно шукати не те, що нас роз’єднує, а те, що об’єднує» і, у зв’язку з цим, мовляв, якщо і встановлювати в місті пам’ятник Катерині ІІ, то одночасно з пам’ятниками гетьманові Сагайдачному і депортованим народам, автори звернення наголошують: «на наш погляд, саме встановлення монументу царственній шльондрі і є тим способом для розпалення міжетнічної ворожнечі і сіяння розбрату в Україні та Севастополі».

У зверненні також наголошується на неприпустимості «прагнення домогтись міжетнічного миру шляхом торгівлі моральними цінностями, - адже постать Катерини ІІ є не тільки суперечливою для російського народу, злочинною для українського та кримськотатарського, а до того ж є аморальною та одіозною».

Автори звернення також вважають «очевидним», що «ідея і епідемія встановлення пам’ятників одіозній російській цариці та пам’ятників антиукраїнським і антикримськотатарським постатям історії має московське походження – вперше з нею виступили в 1998 році ідеологи Чорноморського флоту Російської Федерації, які з мовчазної згоди місцевої влади вже незаконно встановили більше двох десятків меморіальних табличок і пам’ятників». Мета цього масштабного заходу, додають вони, «показати, хто є справжнім координатором руйнуючих українську державу процесів на Півдні та Сході України».

Національно-демократичні організації Севастополя закликають Президента України «вжити необхідних заходів і демонтувати пам`ятник Катерині II в Одесі». Вони також просять «звернути увагу на зростання сепаратистських настроїв в Севастополі, припинити антидержавне блюзнірство та антиукраїнський фарс, спрямований на загострення політичної і міжетнічної ситуації в місті, пов’язаних з намаганнями вшанувати ката в спідниці, та радикально і назавжди вилікувати імперську сверблячку у ваших підлеглих».

Звернення підписали Громадський комітет "Український Севастополь", Громадська організація "Конгрес українців Севастополя", Севастопольський курінь українського козацтва, Севастопольська Ліга "Матері і сестри – молоді України", Севастопольське товариство білорусів iм. Максима Богдановича "Пагоня", Севастопольська організація всеукраїнської Ліги українських жінок, Севастопольська організація всеукраїнського товариства ім. Олени Теліги, Севастопольська міська Спілка офіцерів України, Севастопольське відділення всеукраїнського об’єднання ветеранів, Союз українок міста Севастополя.