Ющенко закликає Румунію визнати Голодомор в Україні актом геноциду
19:03, 30 жовтня 2007Права людини
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Заява в Бухаресті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Румунію приєднатись до процесу визнання міжнародною спільнотою Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з професорсько-викладацьким складом Дипломатичної академії та представниками інших неурядових організацій у Міністерстві закордонних справ Румунії.
В.ЮЩЕНКО заявив, що вже звернувся з відповідним проханням до Президента Румунії Траяна БЕСЕСКУ і сьогодні планує звернутись до обох палат румунського парламенту.
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