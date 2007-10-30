31 жовтня 9-30 - У Державному департаменті України з питань виконання покарань відбудеться засідання Прес-клубу “Громада і влада” на тему: “Адаптація колишніх підлітків-в’язнів до життя у суспільстві”. Запрошені – голова Держдепартаменту України з питань виконання покарань; заст.міністра у справах сім’ї та молоді; начальник специфічного виховного закладу для неповнолітніх (Нідерланди); голова Всеукраїнської фундації “Захист прав дітей” та ін. (вул. Мельникова, 81). Потрібна акредитація. Телефони: 278-84-43, 278-64-87, 9-097-534-54-10.