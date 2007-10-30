Прес-конференція представників МГО „Міжнародна Ліга захисту прав громадян України” щодо вироблення на території пострадянських держав загального механізму реалізації цілей і завдань Конвенції ООН “Про права інвалідів”

31 жовтня - 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція представників МГО „Міжнародна Ліга захисту прав громадян України”. На прес-конференції буде обнародувано резолюцію учасників Міжнародного форуму громадських організацій (Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Латвії, Молдови, Росії, Таджикистану, Узбекистану, України, Естонії) щодо вироблення на території пострадянських держав загального механізму реалізації цілей і завдань Конвенції ООН “Про права інвалідів” прийняту 24 січня 2007 р. на 61-й сесії Генеральної асамблеї ООН, а також йтиметься про звернення від імені громадських організацій цих країн на ім`я Президента України, прем`єр-міністра України, глав фракцій Верховної Ради України щодо імплементації даної Конвенції ООН. Учасники: голова всеукраїнської організації інвалідів “Союз організацій інвалідів України” Василь Назаренко, голова правління МГО “Міжнародна Ліга захисту прав громадян України” Едуард Багіров (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.