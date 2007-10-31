На Донеччині вшанують жертв Голодомору

У Донецькій області розроблено план заходів, присвячених пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Про це в Донецьку повідомив голова облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО на нараді з керівниками міст і районів, а також правоохоронних органів.

"За оцінками фахівців, можна стверджувати, що загалом в області від Голодомору постраждали більш як 100 тисяч людей", - сказав В.ЛОГВИНЕНКО. При цьому наголосив, що порівняно низька для трагедії такого масштабу кількість постраждалих зумовлена тим, що сільське населення масово йшло працювати на підприємства за продуктовий пайок. Крім того, наприклад, у Приазов`ї населення рятувалося з голоду, завдяки масовому вилову риби хамси. Причому, відзначив він, нині вивчається пропозиція громади встановити "пам`ятник хамсі" на згадку про той страшний час.

В.ЛОГВИНЕНКО також повідомив, що в листопаді в області пройде низка заходів в пам’ять про жертви Голодомору - покладення квітів до пам`ятників і монументів, місць масових поховань жертв Голодомору, політичних репресій і примусового виселення. Також у містах і селах області пройдуть круглі столи, наукові конференції за участю представників політичних партій і громадських організацій, у бібліотеках і музеях буде відкрито тематичні виставки.

За словами В. ЛОГВИНЕНКА, також він доручив місцевим керівникам провести роботу з виявлення жителів - свідків Голодомору 1932-1933 років і збір їх свідчень, складання поіменних списків постраждалих від Голодомору.

"Тільки така позиція – позиція пам`яті і шанування є нашою з вами священним обов`язком. Хочу звернутися до вас, що для досягнення поставленої мети питання, пов`язані з Голодомором, повинні стояти в першочергових робочих планах", - вказав керівник області.

Водночас він попередив, що “не всі колеги належним чином поставились до виконання попереднього доручення". "Я звертаюся до вас і прошу відповідальнішого ставлення до цього питання, бо, забуваючи минуле, не можна будувати адекватне сьогодення", - наголосив В.ЛОГВИНЕНКО.

Як приклад "найсистемнішої роботи з тематики Голодомору" В. ЛОГВИНЕНКО назвав Донецьк, Красноармійськ і Маріуполь.

"Я ще раз дякую вам за це. Я не хочу сьогодні наголошувати, хто кращий, хто гірший, але головне наше завдання – нам потрібно вивчити, знайти ці поховання, аби ні ми, ні наші діти не ходили по людських кістках", - зазначив В. ЛОГВИНЕНКО.