VIII Школа з прав людини для активістів українських правозахисних неурядових організацій

Харківська правозахисна група (ХПГ) 10-13 січня 2008 року проведе VIII Школу з Прав Людини для активістів українських правозахисних неурядових організацій.

Організатори оплачують проживання, харчування та транспортні видатки учасників. Вартість проїзду відшкодовується тільки за наявності зворотних квитків та ідентифікаційного номеру.

Для участі в Школі треба подати заявку до 1 грудня 2007 р. на common@khpg.org з темою "School_8", або факсом 8 (057) 7006771 або звичайною поштою за адресою: а/с 10430, м. Харків, 61002. Запрошення для участі будуть надіслані не пізніше 15 грудня.

Відбір буде проводитись за такими критеріями:

а) учасник Школи має бути членом діючої недержавної правозахисної організації;

б) від одної організації ми будемо запрошувати тільки одного представника;

в) бажано, щоб учасник школи мав певний досвід правозахисної діяльності і бажав цю роботу виконувати й далі;

г) учасники минулих Шкіл вдруге на запрошуються.

Приблизна програма школи

- Концепція прав людини (Євген Захаров, ХПГ);

- Обговорення в секціях:

1. Правозахист і політика;

2. Правозахисні НУО і влада. Чи можлива взаємодія?

3. Співпраця правозахисних організацій.

- Українська конституція в сучасному контексті (Всеволод Речицький, НЮАУ, ХПГ)

- Відкритість інформації як універсальна вимога (Всеволод Речицький, НЮАУ, ХПГ)

- Захист прав людини в суді (Аркадій Бущенко, адвокат, ХПГ)

- Застосування міжнародних механізмів захисту прав людини неурядовими правозахисними організаціями (Євген Захаров, ХПГ)

- Роль Європейського суду з прав людини (Аркадій Бущенко, ХПГ);

- Захист прав людини НУО. Громадські приймальні (Людмила Клочко, ХПГ);

- Обговорення в секціях:

1. Інформаційний обмін.

2. Організація спільних акцій і кампаній.

3. Правозахист і масс-медіа

- Проведення правозахисних акцій та кампаній

- Фінансування правозахисних організацій. Основи фандрейзингу (Євген Захаров, ХПГ)

- Як готувати проект? (Євген Захаров, ХПГ)

- Тренінг: підготовка проектів (робота в секціях, наявність заявок для обговорення якості їх підготовки вітається)

- Обговорення результатів тренінгу.

- Консультації щодо проектів

- Внутрішній менеджмент. Підготовка звітів