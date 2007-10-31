VIII Школа з прав людини для активістів українських правозахисних неурядових організацій
Харківська правозахисна група (ХПГ) 10-13 січня 2008 року проведе VIII Школу з Прав Людини для активістів українських правозахисних неурядових організацій.
Організатори оплачують проживання, харчування та транспортні видатки учасників. Вартість проїзду відшкодовується тільки за наявності зворотних квитків та ідентифікаційного номеру.
Для участі в Школі треба подати заявку до 1 грудня 2007 р. на common@khpg.org з темою "School_8", або факсом 8 (057) 7006771 або звичайною поштою за адресою: а/с 10430, м. Харків, 61002. Запрошення для участі будуть надіслані не пізніше 15 грудня.
Відбір буде проводитись за такими критеріями:
а) учасник Школи має бути членом діючої недержавної правозахисної організації;
б) від одної організації ми будемо запрошувати тільки одного представника;
в) бажано, щоб учасник школи мав певний досвід правозахисної діяльності і бажав цю роботу виконувати й далі;
г) учасники минулих Шкіл вдруге на запрошуються.
Приблизна програма школи
- Концепція прав людини (Євген Захаров, ХПГ);
- Обговорення в секціях:
1. Правозахист і політика;
2. Правозахисні НУО і влада. Чи можлива взаємодія?
3. Співпраця правозахисних організацій.
- Українська конституція в сучасному контексті (Всеволод Речицький, НЮАУ, ХПГ)
- Відкритість інформації як універсальна вимога (Всеволод Речицький, НЮАУ, ХПГ)
- Захист прав людини в суді (Аркадій Бущенко, адвокат, ХПГ)
- Застосування міжнародних механізмів захисту прав людини неурядовими правозахисними організаціями (Євген Захаров, ХПГ)
- Роль Європейського суду з прав людини (Аркадій Бущенко, ХПГ);
- Захист прав людини НУО. Громадські приймальні (Людмила Клочко, ХПГ);
- Обговорення в секціях:
1. Інформаційний обмін.
2. Організація спільних акцій і кампаній.
3. Правозахист і масс-медіа
- Проведення правозахисних акцій та кампаній
- Фінансування правозахисних організацій. Основи фандрейзингу (Євген Захаров, ХПГ)
- Як готувати проект? (Євген Захаров, ХПГ)
- Тренінг: підготовка проектів (робота в секціях, наявність заявок для обговорення якості їх підготовки вітається)
- Обговорення результатів тренінгу.
- Консультації щодо проектів
- Внутрішній менеджмент. Підготовка звітів