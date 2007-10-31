Правозахисники вимагають розслідувати вбивство журналіста у Киргизстані

Правозахисні організації вимагають від влади Киргизстану розслідувати вбивство журналіста Алішера САЇПОВА. Організація «Міжнародна Амністія» стверджує, що цей злочин спричинить погіршення стану свободи слова у Середній Азії.

Як передає Радіо Свобода, у незалежного журналіста, який має узбецьке походження і киргизьке громадянство, стріляли тричі поблизу його офісу в місті Ош (Киргиз стан).

Наразі невідомо, хто є замовником і виконавцем вбивства.

26-річний Саїпов критикував політику узбецького президента Іслама Карімова і писав на тему порушення прав людини в регіоні. Він співпрацював з різними виданнями, зокрема російськими, був кореспондентом агентства "Фергана.ru", працював для Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа і «Голосу Америки». Останнім часом був редактором власного видання «Siyosat» (Політика).

Слідство вважає, що вбивство пов`язане з професійною діяльністю Саїпова.