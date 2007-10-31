Суспільне телебачення створять на початку 2009 року?

Кандидат в народні депутати від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО вважає, що суспільне телебачення може бути запроваджено в Україні на початку 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Києві на конференції «Суспільне мовлення: незалежність, свобода слова і програмна різноманітність», ініційованій Академією української преси, Фондом Конрада Аденауера та Посольством ФРН.

За словами А.ШЕВЧЕНКА, створення громадського мовлення в Україні чимось нагадує передопераційний стан хворого: «є загальне бачення, що різати треба, бо хворий помре», але приступити до цього поки що не можуть.

У той же час представник БЮТ висловив впевненість, що в Україні є всі можливості, щоб суспільне телебачення з’явилося з 1 січня 2009 року. В іншому разі, на думку А.ШЕВЧЕНКА, розпочнеться президентська кампанія і терміни появи суспільного телебачення знову відтягнуться.

У свою чергу присутній на конференції президент НТКУ Віталій ДОКАЛЕНКО зазначив, що «насправді суспільне телебачення в Україні існує, і це - Перший національний канал». За його словами, цей канал має незалежні від політики програми, перш за все це інформаційні програми. Про їх незалежність, як підкреслив В.ДОКАЛЕНКО, свідчить робота каналу в період двох останніх виборчих кампаній. Водночас він погодився з тим, що у каналу існує одна з головних проблем, яка ставить його в певні рамки залежності - це проблема фінансування.

Крім того, він висловив переконання, що в Україні не вистачає якісних законів, які б регламентували діяльність громадського телебачення, а також існує чимала кадрова проблема. За словами В.ДОКАЛЕНКА, в Україні багато каналів та ЗМІ, але справжніх фахівців - не багато.

Разом з тим представники Фонду Конрада Аденауера зазначали, що при запровадженні громадсько-правового телерадіомовлення в Україні необхідно використовувати «баготоколінну» стратегію. Тобто, можна використовувати ринкові джерела фінансування, які не пов’язані з можливістю державного впливу. По-друге, необхідне посилення активності громадянського суспільства, яке виступатиме за введення та підтримку такого виду мовлення. У той же час необхідним є фінансування громадсько-правового радіо та телебачення з боку владних структур, відповідно до вимог та з відмовою від впливу на зміст програм. Втім, елементи громадянського суспільства повинні мати перевагу над державними та ринковими елементами, зазначали експерти.