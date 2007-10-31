Презентація незалежної альтернативної до державної доповіді неурядових організацій щодо виконання Україною положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права
2 листопада, у п’ятницю, о 12.00 відбудеться презентація незалежної альтернативної до державної доповіді неурядових організацій щодо виконання Україною положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права.
Національна презентація Альтернативної доповіді громадських організацій є заходом, що передуватиме її представленню під час розгляду П’ятої періодичної урядової доповіді України Комітетом ООН з економічних, соціальних та культурних прав 7-8 листопада 2007р. у Женеві.
Україна, як держава-учасниця Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, зобов’язана один раз у 5 років представляти періодичну доповідь до відповідного Комітету ООН про заходи, які вжито її урядом на виконання міжнародних зобов’язань. Комітет ООН поряд з офіційним звітом заохочує підготовку незалежних доповідей неурядових організацій, що забезпечує отримання об’єктивної оцінки стану забезпечення Україною економічних, соціальних та культурних прав на практиці, дозволяє здійснити перевірку точності й адекватності даних зазначених в Державній доповіді.
Під час презентації відбудеться:
- 12.00 – 13.00 - прес-конференція представників неурядових організацій, що взяли участь у підготовці Альтернативної доповіді);
- 14.00 – 17.00 - обговорення найбільш проблемних питань щодо забезпечення Україною:
права на охорону здоров’я;
права на соціальне забезпечення;
права на освіту;
права на працю та на соціальне забезпечення;
протидія дискримінації;
Учасники: Роман Романов, директор програми “Верховенство права” Міжнародного фонду «Відродження»; Володимир Яворський, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громадських правозахисних організацій «Українська Гельсінська спілка з прав людини»;
Представники громадських організацій, що взяли участь у підготовці доповіді:
Громадська організація „За професійну допомогу”;
Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи»;
Молодіжна громадська організація «Молодіжна АльтеРнаТива";
Міжнародний правозахисний жіночий центр „Ла Страда –Україна”;
Всеукраїнська громадська організація „Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю”;
Вільна профспілка освіти і науки Львівщини та інші.