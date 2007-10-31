2 листопада, у п’ятницю, о 12.00 відбудеться презентація незалежної альтернативної до державної доповіді неурядових організацій щодо виконання Україною положень Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права.

Національна презентація Альтернативної доповіді громадських організацій є заходом, що передуватиме її представленню під час розгляду П’ятої періодичної урядової доповіді України Комітетом ООН з економічних, соціальних та культурних прав 7-8 листопада 2007р. у Женеві.

Україна, як держава-учасниця Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, зобов’язана один раз у 5 років представляти періодичну доповідь до відповідного Комітету ООН про заходи, які вжито її урядом на виконання міжнародних зобов’язань. Комітет ООН поряд з офіційним звітом заохочує підготовку незалежних доповідей неурядових організацій, що забезпечує отримання об’єктивної оцінки стану забезпечення Україною економічних, соціальних та культурних прав на практиці, дозволяє здійснити перевірку точності й адекватності даних зазначених в Державній доповіді.

Під час презентації відбудеться:

- 12.00 – 13.00 - прес-конференція представників неурядових організацій, що взяли участь у підготовці Альтернативної доповіді);

- 14.00 – 17.00 - обговорення найбільш проблемних питань щодо забезпечення Україною:

права на охорону здоров’я;

права на соціальне забезпечення;

права на освіту;

права на працю та на соціальне забезпечення;

протидія дискримінації;

Учасники: Роман Романов, директор програми “Верховенство права” Міжнародного фонду «Відродження»; Володимир Яворський, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громадських правозахисних організацій «Українська Гельсінська спілка з прав людини»;

Представники громадських організацій, що взяли участь у підготовці доповіді:

Громадська організація „За професійну допомогу”;

Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи»;

Молодіжна громадська організація «Молодіжна АльтеРнаТива";

Міжнародний правозахисний жіночий центр „Ла Страда –Україна”;

Всеукраїнська громадська організація „Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю”;

Вільна профспілка освіти і науки Львівщини та інші.