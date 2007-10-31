Чоловік намагався обміняти викрадену дівчинку на коштовності

Правоохоронці розслідують факт кіднепінгу в Чорноморському районі Криму.

Як повідомили УНІАН у Прокуратурі АРК, підозрюваний декілька днів утримував дівчинку в печері поблизу с. Калинівка (Чорноморський район), вимагаючи від матері викуп. "Зловмисник мав намір обміняти вкрадену дитину на гроші та коштовності", - зазначили у прес-службі кримської прокуратури.

За даним фактом прокуратурою Чорноморського району АРК порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені стосовно малолітнього з корисливих мотивів). Такі діяння караються обмеженням або позбавленням волі на строк до п`яти років.