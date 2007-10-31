В Україні немає вільної конкуренції через корупцію і податки

Політична нестабільність, корупція та податкове регулювання – найбільші проблеми для роботи бізнесу в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі з посиланням на прес-службу Всесвітнього економічного форуму, такі висновки містяться в щорічній доповіді щодо глобальної конкуренції, оприлюдненому сьогодні.

До проблемних факторів також відносяться нестабільність урядів, рівень оподаткування та неефективна робота уряду.

Згідно з висновками Всесвітнього економічного форуму, Україна посідає 128-ме місце зі 131-го за позицією “етика поведінки компаній”, 127-ме – “захист інтересів міноритарних акціонерів”, 119-те – “прозорість прийняття рішень урядом”, 118-те – “захист прав інтелектуальної власності”, 111-те – “незалежність судів”.

Найкращу позицію в рейтингу Україна займає лише за рівнем розповсюдження малярії – 1-е місце (найменше розповсюдження – УНІАН).

Україна має гарні місця в рейтингу лише по 18-ти позиціям зі 110-ти, що досліджуються в ході підготовки доповіді. Крім рівня розповсюдження малярії до них відносяться: якість залізничної інфраструктури (31-е місце), рівень державного боргу (17), якість середньої освіти (49), доступ до вищої освіти (17), якість системи вищої освіти (47), якість навчання математичним та природничим наукам (44), баланс зовнішньої торгівлі (41), гнучкість зарплати (49), найм та звільнення практикантів (16), рівень видатків за звільнення робітників (17), частка оплати праці в собівартості (26), доступ жінок до ринку праці (26), законодавче забезпечення діяльності фінансового ринку (8), розмір внутрішнього ринку (27), розмір зовнішнього ринку (32), контроль за міжнародною дистрибуцією (46), здатність до інновацій (40).

Оцінки решти 92-х показників належать до несприятливих з точки зору конкурентності економіки.

Як повідомляв УНІАН, за даними доповіді щодо глобальної конкурентності Всесвітнього економічного форуму, Україна посіла 73-те місце в рейтингу 2007-2008 року, погіршивши свої позиції з 69-го місця в 2006-2007 році.

Глобальний індекс конкурентності Всесвітнього економічного форуму розраховується на підставі оцінки 110-ти позицій в 12-ти розділах, які включають в себе інституції, інфраструктуру, макроекономічну стабільність, систему охорони здоров’я та середньої освіти, вищої освіти і підвищення кваліфікації, ефективності товарних ринків, ефективності ринку праці, розвиненість фінансового ринку, технологічну готовність, розмір ринку, розвиток бізнесу та інновацій.

Рейтинг розраховується на підставі доступних економічних даних та спеціального опитування експертів, що проводиться Всесвітнім економічним форумом.