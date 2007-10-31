Адвокати заявляють про тортури у Дарницькому райвідділі міліції

Київські адвокати заявляють про факти тортур і побиттів з боку співробітників Дарницького районного відділу міліції м. Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на прес-конференції у Києві.

За словами адвоката Олега ВЕРЕМІЄНКА, його підзахисного Є.НОВІЦЬКОГО 1988 р.н., який закінчив 10-й інтернат і хворіє на легку форму дебілізму, співробітники міліції 5 березня запросили у відділок і запропонували зізнатися у вбивстві, яке сталося 11 лютого в будинку, де він живе, по вулиці Срібнокільській. Коли Є.НОВІЦЬКИЙ відмовився підписати зізнання, його затримали на 72 години, незважаючи на те, що, за словами захисту, очевидці злочину на впізнанні не вказали на Є.НОВІЦЬКОГО, а сліди на місці злочину йому не належали.

“Всі ці три дні його катували в кабінеті першого заступника райвідділу міліції”, - заявив О. ВЕРЕМІЄНКО. - Через три доби, 8 березня, його прикували наручниками до батареї, а на наступний день знову оформили на три доби і так само катували ще 72 години”. За словами адвоката, міліціонери більш ніж на половину вибили його підзахисному передній зуб, били його головою об залізобетонну стіну, а також пошкодили йому колінну чашечку на лівій нозі.

Крім того, за інформацією О.ВРЕРМІЄНКА, Є. НОВІЦЬКОГО під час арешту і першого допиту співробітники Дарницького райвідділу міліції повністю ізолювали від допомоги захисника.

За інформацією адвоката, після тривалих тортур Є.НОВІЦЬКИЙ "зламався" і підписав пачку чистих листків, „явку з повинною” щодо вбивства громадянина П. та інші документи.

Як повідомив О. ВЕРЕМІЄНКО, 9 липня справу Є.НОВІЦЬКОГО було передано до Дарницького районного суду Києва. На першому засіданні обвинувачений заявив, що його катували. Проте всі скарги, які писав Є. НОВІЦЬКИЙ, поверталися до Дарницької прокуратури, яка відмовилася порушити кримінальну справу за фактами побиття у райвідвідділі міліції.

19 вересня Дарницький районний суду м. Києва відхилив клопотання захисту про зміну запобіжного захисту відносно Є.НОВІЦЬКОГО і продовжив строки тримання під вартою. Загалом обвинувачений перебуває під слідством понад 6 місяців, знаходячись під арештом в СІЗО №13.

Як повідомив присутній на прес-конференції адвокат Володимир ГРЕЧАНОВСЬКИЙ, справа Є.НОВІЦЬКОГО розслідувалась упереджено, бо перші докази, які дала колишня дружина вбитого при повторному допиті, поступили тільки 17 червня. “Шість місяців ведеться слідство, людина сидить в СІЗО, а докази з’являються тільки через півроку”, - заявив В.ГРЕЧАНОВСЬКИЙ.

“Факти нелюдського поводження із затриманими при досудовому слідстві, на жаль, не є поодинокими”, - заявив присутній на прес-конференції адвокат Юрій МАРТИНЕНКО. За його словами, його підзахисного Олександра ГОЛОВКА також били у Дарницькому райвідділі міліції, зламавши йому руку, ребро і спричинивши гематому мозку. Як і в першому випадку, в порушенні кримінальної справи за фактом побиття прокуратура відмовила.

Водночас у Дарницькому РУ ГУ УМВС України цю інформацію спростовують. “Нічого подібного у нас не відбувається, ніхто не застосовує ніяких тортур”, - заявила прес-офіцер Дарницького райвідділу Інна ГАМАЛІЙ.