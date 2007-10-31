11 країн взяли участь у Форумі громадських організацій інвалідів в Одесі

Делегації з 11 країн колишнього СРСР взяли участь у Форумі громадських організацій інвалідів, що пройшов 23-26 жовтня в Одесі.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Всеукраїнської організації інвалідів “Спілка організацій інвалідів України” Василь НАЗАРЕНКО.

Він розповів, що подібний форум відбувся вперше на теренах СНД. За словами В.НАЗАРЕНКА, основною метою зібрання стала підготовка спільного механізму реалізації цілей та завдань Конвенції ООН про права інвалідів на територіях пострадянських держав. Конвенція, що була ухвалена ООН 13 грудня 2006 року, передбачає обов’язкову ратифікацію парламентами країн, що мають бажання до неї долучитися. Однак для повноцінної реалізації цієї Конвенції з метою розв’язання проблем інвалідів особливо важливо, підкреслює В.НАЗАРЕНКО, не тільки її формально ратифікувати, а й напрацювати конкретні механізми впливу громадських організацій інвалідів на процес реалізації положень цього документа на території пострадянських країн. Тому за результатами роботи форуму було ухвалене рішення про створення міжнародного комітету зі сприяння реалізації норм Конвенції.