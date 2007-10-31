Ющенко зустрівся з шахтарями-інвалідами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручить уряду створити робочу групу для вирішення проблем шахтарів-інвалідів.

Про це повідомила заступник глави Секретаріату Президента - представник глави держави в Конституційному Суді і Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК.

Зокрема, вона поінформувала, що вчора, 30 жовтня, в Секретаріаті Президента відбулася зустріч із представниками громадських організацій - Всеукраїнського об’єднання шахтарів-інвалідів і організації шахтарів-інвалідів вугледобувної компанії «Павлоградвугілля», які прибули до Києва вирішувати проблеми із соціальними виплатами і компенсаціями за втрату працездатності.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, йдеться про вирішення трьох проблем - перерахунку сум щомісячних страхових виплат, які здійснюються шахтарям-інвалідам за наслідками виробничих травм або професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності; виплати зумовленої цими випадками моральної шкоди і обмеження сум виплат за ушкодження здоров’ю, що призвело до втрати працездатності.

«Питання це не нове для України, не нове для уряду, для Фонду соціального страхування, для Міністерства юстиції, Міністерства праці і соціальної політики. Разом з тим, люди вже зневірилися в діяльності уряду щодо вирішення їхніх питань і звернулися до Президента України з тим, щоб саме він змусив зокрема Міністерство юстиції розглянути питання, яке порушують шахтарі-інваліди», - сказала М.СТАВНІЙЧУК, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Вона висловила жаль з приводу того, що уряд не звернув уваги на прохання та проблеми цих людей. «Надзвичайно прикро, що, незважаючи на те, що люди звертаються до міністрів, в урядовців не знаходиться часу для того, щоб зустрітися і почути їхні проблеми», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

У зв’язку з цим, сказала заступник глави Секретаріату, «на сьогодні готується доручення Президента з цього питання уряду і безпосередньо прем’єр-міністру України, щоб створити таку робочу групу, яка б комплексно проаналізувала на цю проблему і спільно з Федерацією профспілок України, громадськими організаціями відшукала шляхи і форми виходу з тих проблем, які сьогодні порушуються шахтарями-інвалідами».

М.СТАВНІЙЧУК відзначила, що це є комплексна проблема, яка потребує значних витрат коштів державного бюджету. Також її розв’язання знаходить різне вирішення в судах, в тому числі у Верховному, Вищому адміністративному, а також місцевих. На думку М.СТАВНІЙЧУК, узагальнене їх вирішення потрібно здійснювати через зміни в законодавстві, проекти яких повинні бути запропоновані урядом. Окрім того, цей робочий орган повинен максимально скоординувати заходи, необхідні для розв’язання цієї проблеми вже сьогодні.

«Я розумію, що ці питання є складними, вирішення цих проблем, як того вимагають шахтарі-інваліди, вимагає значних видатків із державного бюджету України. Але найперше, що, на думку Секретаріату Президента, повинен зробити уряд, це почути цих людей, почути і перейнятися їхніми проблемами», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.