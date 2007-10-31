Активістів “Братства” посадять на 2 дні за блокування дверей суду

Печерський районний суд м. Києва засудив до двох діб адмінарешту активістів партії “Братство” Володимира ДОВГАНА та Маргариту ТЕРЯНИК за блокування дверей Вищого господарського суду України шляхом самоприковування.

Як повідомляє прес-служба “Братства”, активісти були затримані під час акції протесту проти призначення головою Вищого господарського суду України Івана ВОЛИКА.

За інформацією “Братства”, акція біля приміщення суду розпочалася о 9-тій годині. Майже одразу після початку акції двоє активістів прикували себе наручниками до дверей головного входу в приміщення суду, заблокувавши їх. Силами міліцейського спецпідрозділу наручники були перекушені за допомогою спеціальних кліщів.

Тим часом, як повідомляє прес-служба, безстрокова акція протесту “Братства” проти призначення І.ВОЛИКА на посаду голови Вищого господарського суду триває. Активісти партії звинувачують його у виконанні “політичного замовлення влади” і утисках опозиціонерів у 2002 році. “Саме він головував на сумнозвісній «справі унсовців» і виносив вирок”, - нагадують у “Братстві”.