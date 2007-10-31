З початку року прикордонники врятували дітей 16 разів

З початку 2007 року прикордонники викрили 16 умисних спроб незаконного переміщення неповнолітніх українців за кордон.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби, за відповідний період минулого року було задокументовано 8 таких спроб.

Так, у 2007 році з об’єктивних причин не пропустили через кордон три організовані групи: 25 дітей, які їхали з Білої Церкви до Росії на фестиваль духової музики не з оригіналами, а з ксерокопіями свідоцтв про народження. Ще 35 школярів Чемерівської школи (Хмельницька область), які у супроводі двох вчителів їхали до Білорусі на екскурсію, не мали проїзних документів дітей (паспортних документів для виїзду за кордон) і доручень від батьків. Не пропустили до Болгарії 20 дітей, які їхали на відпочинок, а доручення від батьків мали на особу, яка на той момент перебувала за кордоном з іншою групою туристів.

Спробу незаконного вивезення за кордон 6-річного хлопчика, викрито закарпатськими прикордонниками вчора вночі на кордоні з Угорщиною, в пункті пропуску „Тиса”. Малюка супроводжувала його 26-річна мати. Син був вписаний у її паспорт. Жінка, яка проживає у Івано-Франківську, пред’явила заяву від батька, видану нотаріусом в Києві. Підозру в інспектора прикордонного контролю викликало також те, що у цьому документі були відсутні паспортні дані батька. Під час співбесіди жінка зізналася, що батько, якого вона назвала алкоголіком, не знає про те, що сина везуть за кордон. Усі папери для виїзду нібито під час останнього приїзду оформила бабуся хлопчика, яка перебуває на заробітках в Італії. Саме до неї і їхала донька з онуком, а не на відпочинок до Польщі, Угорщини та Словаччини, як зазначалося в документах. Дитину прикордонники за кордон не пропустили. Про цей факт поінформували прокуратуру та представників МВС.