Прес-конференція Київської незалежної Медіа-профспілки на тему: «Відкрите звернення представників ЗМІ учасникам Київського безпекового форуму, який пройде у Києві 14-15 листопада, 2007 р.: основні дії військових та місцевих влад проти українських жур

1 листопада - 11-00 - У медіа-холдінгу «Главред Медіа» відбудеться прес-конференція Київської незалежної Медіа-профспілки на тему: «Відкрите звернення представників ЗМІ учасникам Київського безпекового форуму, який пройде у Києві 14-15 листопада, 2007 р.: основні дії військових та місцевих влад проти українських журналістів за кордоном у т.зв. «гарячих точках». Результати експертного опитування». Учасники: Михайлина Скорик, голова Київської незалежної Медіа-профспілки, Оксана Романюк, представник організації «Репортери без кордонів в Україні», Андрій Цаплієнко, журналіст, Іванна Климпуш, Фонд «Open Ukraine» (вул.Стрітенська, 2/8). Потрібна акредитація. Телефони: 234 17 31, 8 095 284 91 94 до 18-00 31 жовтня.