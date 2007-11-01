Україна ухилилася від засудження вбивства журналіста в Киргизстані

Європейський Союз засуджує вбивство журналіста узбецького походження Алішера Саіпова, захисника прав людини в Киргизстані.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в декларації Президії ЄС від імені Євросоюзу.

“ЄС суворо засуджує вбивство киргизького журналіста узбецького походження Алішера Саіпова, здійснене 24 жовтня”, - йдеться в декларації.

У декларації наголошується позиція ЄС щодо важливості свободи слова, свободи засобів масової інформації і шанування прав людини для розвитку демократичного і плюралістичного суспільства.

ЄС також закликає владу Киргизстану провести розслідування вбивства, заарештувати винних і віддати в руки правосуддя, як про це публічно заявив Президент Киргизстану Курманбек БАКІЄВ 25 жовтня.

ЄС також висловлює свої співчуття сім`ї загиблого журналіста.

До декларації ЄС приєдналися Туреччина, Хорватія, Македонія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Сербія, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, а також Молдова і Грузія. України немає в переліку європейських країн, які підтримали цю декларацію.

А.Саіпов, 26 років, що підтримував тісні зв`язки з опозицією, був убитий 24 жовтня в місті Ош трьома пострілами впритул. Алішер Саіпов співпрацював з агентством "Фергана.Ру", також працював кореспондентом радіо "Свобода" і "Голос Америки". Останнім часом був видавцем опозиційної узбецькомовної газети "Сієсат" ("Політика").