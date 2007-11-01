ЮНЕСКО може не визнати голодомор геноцидом українського народу - ЗМІ

Сьогодні в Парижі розпочинається останній етап 34-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО.

На порядку денному стоїть голосування стосовно резолюції про визнання голодомору на Україні 1932-1933 рр. геноцидом українського народу, пише газета «КоммерсантЪ-Украина» №193 від 1 листопада.

Водночас, посол однієї із західноєвропейських держав в Україні повідомив, що в остаточному тексті резолюції "слова “геноцид” не буде". Побоюючись погіршення відносин з Росією, представники лівих політичних сил підтримують зміни в документі. Тим часом праві партії і українознавці виступають категорично проти коректування.

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що офіційний Київ готовий на редакційні правки в резолюції і до відсутності слова "геноцид".

Делегацію від України на Генеральній сесії ЮНЕСКО очолив перший заступник міністра закордонних справ Володимир ОГРИЗКО. "Ми постараємося зробити все, щоб світова громадськість знала про цей злочин. Ми зіткнулися з серйозним опором на міжнародній арені, але історію не можна переписувати", - сказав він перед від`їздом на конференцію до Парижа.

При цьому, завідуючий відділом національних меншин департаменту культурно-гуманітарної співпраці Міністерства закордонних справ (який займався розробкою тексту документа) Володимир ШКУРОВ не зміг повідомити, чи залишилося слово "геноцид" в резолюції після коректування її робочою групою і комісією конференції. "Враховуючи те, що йдеться про всесвітню організацію, мені здається, це слово буде не дуже доречним. Взагалі, складно уявити це слово в будь-якому документі ЮНЕСКО, оскільки це неполітична організація", - сказав він.