Черновецький згадав про інвалідів

Блок Леоніда Черновецького виступив зі зверненням до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, голів районних у м.Києві державних адміністрацій і депутатів районних рад щодо ситуації із забезпеченням приміщеннями благодійних організацій та фондів, що допомагають інвалідам. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, у зверненні, зокрема, сказано: „На даний час у місті Києві склалася критична ситуація із забезпеченням приміщеннями благодійних організацій та фондів, що допомагають найменш захищеним верстам населення міста Києва – інвалідам. У більшості випадків такі організації є орендаторами приміщень, що належать до комунальної власності районів. Такі приміщення знаходяться у зручних для інвалідів місцях, як правило, на перших поверхах будинків. Вони включаються районними у місті Києві радами до переліку приміщень, що підлягають приватизації, шляхом проведення аукціону або конкурсу”.

„Так як благодійні організації та фонди не мають можливості на конкурсних засадах залишити за собою права користування або власності на зазначенні приміщення, - наголошують у блоці, - їх фактично виселяють на вулицю, що призводить до самоліквідації цих структур”.

„Яскравим прикладом цього може стати ситуація, яка склалася навколо приміщення, яке орендується асоціацією «КАСІЦЕП». Внаслідок рішення Подільської районної у місті Києві ради більш як 3000 осіб, що страждають на церебральний параліч, залишилися без відповідної матеріальної та моральної допомоги”, - підкреслено у зверненні.

У своєму зверненні Блок Черновецького зазначає, що така ганебна практика у подальшому може призвести до ускладнення діяльності фактично всіх організацій та фондів, що займаються вирішенням проблем інвалідів у Києві.

Враховуючи вищевикладене, фракція «Блок Леоніда Черновецького» у Київській міській раді звернулася з пропозицією: головам районів Києва і депутатам райрад припинити практику продажу приміщень, що орендують благодійні організації та фонди, які займаються наданням допомоги інвалідам міста Києва, шляхом проведення тендерів або аукціонів; якщо неможливо якісно обслуговувати зазначені приміщення без їхнього продажу, передати ці приміщення з комунальної власності районів до комунальної власності міста Києва для подальшого обслуговування за рахунок бюджету міста для забезпечення діяльності цих організацій.

Окрім того, виконавчому органу Київради (Київській міськдержадміністрації) пропонується створити тимчасову комісію КМДА із залученням представників райдержадміністрацій і депутатів Київської міської та районних рад для створення реєстру організацій та фондів, що займаються наданням допомоги інвалідам Києва, з метою вивчення умов їхнього перебування, для покращення їхньої роботи і розробки цілісної концепції роботи столичної влади з благодійними організаціями і фондами.

У зверненні також пропонується КМДА оприлюднити у комунальних засобах масової інформації реєстр організацій і фондів, які займаються наданням допомоги інвалідам міста, а також концепцію роботи столичної влади з такими організаціями.