Ветеранам війни та жертвам нацизму дадуть одноразову грошову допомогу

З нагоди відзначення у Києві 63-ї річниці визволення України та 64-ї річниці визволення столиці України від фашистських загарбників Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про надання одноразової адресної матеріальної допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ, розпорядження Київської міської державної адміністрації «Про надання одноразової адресної матеріальної допомоги ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань з нагоди відзначення у м. Києві 63-ї річниці визволення України та 64-ї річниці визволення столиці України від фашистських загарбників» прийнято з метою додаткового соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.

Цим розпорядженням передбачено виділення коштів в сумі 9082,54 тис. грн. Головному управлінню соціального захисту населення для надання допомоги у розмірі: 300 грн. – особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 100 грн. – інвалідам війни І групи, у тому числі воєнних конфліктів та із числа малолітніх в`язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання; 95 грн. – особам, які брали участь у героїчній обороні та визволенні Києва. Окрім того, передбачено надання 90 грн. інвалідам війни II групи, у тому числі воєнних конфліктів із числа малолітніх в`язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання; 80 грн. – інвалідам війни III групи, у тому числі воєнних конфліктів та із числа малолітніх в`язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання, учасникам бойових дій, колишнім партизанам та підпільникам Великої Вітчизняної війни, колишнім неповнолітнім в`язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання. А також по 65 грн. учасникам війни, членам сімей загиблих військовослужбовців та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, жертв нацистських переслідувань, учасників бойових дій, учасників війни, які за життя були визнані інвалідами.

Відповідно до цього розпорядження майже 127 тисяч киян із числа ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань отримають допомогу за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на виконання комплексної програми «Турбота» на 2006-2010 роки.