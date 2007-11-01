У грудні презентують посібник з безпеки для українських журналістів

У грудні буде презентовано посібник з безпеки для українських журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила представник організації «Репортери без кордонів» Оксана РОМАНЮК.

За її словами, у посібнику буде висвітлено питання безпеки праці для журналістів, які працюють безпосередньо в Україні, а окремий розділ буде присвячено роботі у «гарячих точках» або на території «заморожених конфліктів».

О.РОМАНЮК повідомила, що посібник буде видано за підтримки Міжнародної федерації журналістів, Незалежної медіа-профспілки України та Національної спілки журналістів України.

Як додала О.РОМАНЮК, у посібнику міститимуться конкретні поради журналістам, як діяти у складних ситуаціях, список адрес і телефонів міжнародних організацій та «гарячих ліній».

За її словами, в організації «Репортери без кордонів» цілодобово працює «гаряча лінія», куди може зателефонувати журналіст з будь-якої країни. Крім того, ця організація може надати безкоштовно в оренду куленепробивні жилети, шоломи, аварійні радіомаячки, аптечки для роботи у небезпечних регіонах.