Українські журналісти працюють у «гарячих точках» на свій страх і ризик

Більшість українських журналістів працюють у «гарячих точках» на свій страх і ризик. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила голова Київської незалежної медіапрофспілки Михайлина СКОРИК.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, такий висновок зроблено на підставі результатів експертного опитування, в якому взяли участь 18 українських журналістів-міжнародників, які час від часу висвітлюють події в зонах конфліктів.

М.СКОРИК повідомила, що щороку більш як 10 українських журналістів, телеоператорів, фотокореспондентів виїжджають у «гарячі точки» або на території «заморожених конфліктів». За її словами, більшість журналістів стикаються з погрозами з боку військових, включно до погроз фізичного знищення (переважно, Чечня); спробами вилучити або вилученням відзнятого матеріалу (Чечня, Ірак, Придністров’я, Білорусь, Туреччина); заборонами на зйомку певних об’єктів (Грузія, Білорусь, Придністров’я, Ліван, Ірак, Туреччина) та тиском з боку спецслужб (Україна, РФ, Білорусь, Ізраїль), а також стають свідками загибелі своїх колег (Чечня, Ірак), арештів на кілька діб (Чечня, Білорусь, Кот д’Івуар, Афганістан).

При цьому М.СКОРИК зауважила, що інколи обмеження в роботі були пов’язані з воєнною обстановкою, але дуже часто спрацьовували суб’єктивні чинники: небажання бачити представників ЗМІ на місці конфлікту; недовіра або упереджене ставлення до представників України як держави, незнання мови на логотипі мікрофону або телекамери; підозра у шпигунстві та інше.

Вона наголосила, що також важливим чинником є те, що більшість українських журналістів виїжджали у «гарячі точки» з власної ініціативи, і редакції не брали на себе відповідальність за наслідки поїздки, тому безпека репортерів залежала від організаторів поїздки.

М.СКОРИК повідомила, що Київська незалежна медіапрофспілка відпрацювала низку порад для журналістів, які виїжджають у зони конфліктів. Зокрема, рекомендується застрахувати своє життя і майно; взяти в оренду куленепробивні жилети, аварійний радіомаяк; взяти з собою аптечку для надання першої допомоги; вивчити міжнародні закони, якими регулюється діяльність журналістів у зоні воєнних дій; пройти медичне обстеження, рентген, зробити щеплення від хвороб, які розповсюджені в країні перебування, та інше.

У свою чергу, журналіст Андрій ЦАПЛІЄНКО зазначив, що журналіст перед виїздом у таке відрядження має чітко усвідомити, чи потрібно йому туди їхати, оскільки українські медіа слабо зацікавлені у висвітленні таких подій. За його словами, увага приділяється конфліктам тільки в момент їх початку або у разі, якщо там працюють офіційні представники України.

Крім того, А.ЦАПЛІЄНКО заявив, що ставлення України як держави до своїх журналістів «ніяке». На його думку, держава повинна дбати про журналістів так само, як про військових. За його словами, дуже часто журналісти стикаються з більшим ризиком для життя і приносять більше користі для українського політикуму, ніж військові.

А.ЦАПЛІЄНКО переконаний, що журналісти, які офіційно направляються до зони конфліктів, мають отримувати статус учасника бойових дій. Крім того, він зазначив, що журналісти західних країн у будь-якій ситуації знають, що їх держава не залишить у біді, включаючи аж до проведення силового втручання, натомість українські журналісти повинні розраховувати у першу чергу на себе.