У Сімферополі будівельники намагаються прогнати кримських татар

У Сімферополі на вулиці Балаклавській сьогодні молоді люди, якими керує представник будівельної фірми «Олві-Крим», намагаються звільнити від будов землю, самовільно захоплену кримськими татарами.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними очевидців, сьогодні вранці на місці самозахоплення відбулися сутички між кримськими татарами і молодими людьми, які не представляються. Травми дістали, за даними очевидців, кілька чоловік. Зокрема, у літнього кримського татарина і його дочки черепно-мозкові травми.

Зараз на місці події, як повідомляють очевидці, знаходиться близько 2-х тисяч чоловік (і кримських татар, і невідомих кремезних молодих людей, якими керує представник фірми "Олві-Крим"). Також на місці, за словами очевидців, багато представників правоохоронних органів – ЗМОПу, «Беркута», спецназу. Поки що все спокійно.

Невідомі люди під керівництвом представника "Олві-Крим" намагалися захистити залізною огорожею територію самозахоплення, окремі кримські татари намагаються пробратися на огороджену територію.

У коментарі журналістам начальник кримської міліції Анатолій МОГИЛЬОВ зазначив, що в будівельної фірми немає рішення суду про звільнення території.

За даними Центру громадських зв`язків ГУ МВС АРК, зараз на місці події близько 700 чоловік, також там знаходяться 400 правоохоронців. Потерпілих, за даними міліції, немає.

Нагадаємо, 18 січня 2007 року на цьому ж місці самозахоплення відбулися сутички між представниками будівельної фірми «Олві-Крим» і кримськими татарами.

За повідомленням Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК, ділянка площею 2,6 га по вулиці Балаклавській з березня 2006 року захоплена ініціативною групою кримських татар.