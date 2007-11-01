16-річну українку запрошують на Генасамблею ООН

Голова 62-ї сесії Генеральної асамблеї ООН представив проект рішення про участь дітей і неурядових організацій у засіданні високого рівня, присвяченого огляду виконання рішень Спеціальної сесії щодо становища дітей.

Як повідомили УНІАН у Центрі новин ООН, у пропонованому списку з 20 дітей — голова Дитячої дорадчої ради при Роменській міській адміністрації 16-річна Катерина КАРТАШОВА. Вона - соціальний активіст, представляє інтереси дітей на рівні органів міської влади. Катерина також має досвід створення однієї з перших в Україні муніципальної стратегії з прав дитини.

Засідання високого рівня, на якому держави - члени ООН мають відзвітувати про виконання завершальних документів Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН щодо становища дітей, пройде 11–12 грудня.

Члени ООН хочуть, щоб у ньому брали активну участь самі діти й представники неурядових організацій. Двоє дітей і представник НУО виступлять на пленарному засіданні. Окрім цього, 20 дітей і 20 представників НУО, які мають консультативний статус в Економічній і соціальній раді ООН, а також організацій, акредитованих при ЮНІСЕФ, виступлять на зустрічах за круглим столом.

У числі 20 неурядових організацій - Регіональна мережа НУО-ЮНІСЕФ на захист дітей у країнах Центральної та Східної Європи, Співдружності Незалежних Держав і державах Балтії.

ООН нагадує, що Декларація та план дій, прийняті на спеціальній сесії Генеральної асамблеї щодо становища дітей у 2002 році, містять конкретні зобов`язання держав, спрямовані на захист прав і підвищення рівня добробуту дітей. Деякі з цих зобов`язань мають бути виконані до 2007 року.