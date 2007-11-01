На Полтавщині вшанують жертв Голодомору

У Полтавській області 24 листопада відбудуться заходи з вшанування пам’яті жителів області, які загинули в роки Голодомору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської ОДА, в траурному мітингу та покладанні квітів та композицій з пшеничних колосків до Меморіалу скорботи «Голодомор-33» у Лубенському районі візьмуть участь керівники області та районів. Крім заходів на Меморіалі скорботи, заплановано покладання траурних вінків до пам’ятних знаків, місць поховання жертв Голодомору, вшанування пам’яті загиблих хвилиною мовчання, вечори-реквієми та проведення акції „Запали свічку”.

«Якщо дозволять технічні можливості, цього дня на кілька хвилин буде призупинений рух автотранспорту та вимкнене освітлення, про що населення буде повідомлено через місцеві засоби масової інформації. До речі, в області вже проведено 1320 тематичних заходів, у яких узяли участь понад 38 тисяч осіб. Також у цьому році організовано 33 виставки, забезпечено роботу 87 експозицій, які відвідали понад 157 тисяч осіб, переважно з числа молоді», - повідомила представниця прес-служби Полтавської ОДА.

За словами співрозмовниці агентства, в області підготовлений та переданий до друку перший том обласної Книги Скорботи, що вміщує 16 тисяч 905 імен жертв Голодомору, спогади свідків, фотодокументи з 13 районів області. Книга вийде накладом 1 тисяча примірників. Триває робота над другим томом обласної Книги Скорботи, який вмістить імена жертв голодомору ще 12 районів Полтавщини.

Також за сприяння управління у справах преси та інформації облдержадміністрації згідно з планом випуску соціально значущих видань видано повість письменника В.ШКУРУПІЯ „Чи я в лузі не калина” та збірку миргородського поета, члена Спілки письменників України А.САЗАНСЬКОГО „Проклятий рай”, які розкривають страшну правду про Голодомор в Україні 1932-1933 років.

Як повідомили у прес-службі, 219 пам’яток, пов’язаних з Голодомором 1932-1933 років в Україні (серед них 51 могила та 168 пам’ятних знаків), взяті на попередній облік та охорону держави науковцями Полтавського краєзнавчого музею. Ведеться робота зі встановлення пам’ятних знаків у населених пунктах області на місцях захоронення жертв геноциду.

Нагадаємо, кожної четвертої суботи листопада українці вшановують своїх земляків, які загинули у страшні роки Голодомору 1932-1933 років в Україні. У 2007-му – 75-ті роковини загальнодержавного лиха.

Історичний факт Голодомору 1932-1933 років в Україні визнали близько 70 країн світу, у тому числі парламенти 10 країн визнали його актом геноциду (США, Канади, Естонії, Аргентини, Австралії, Італії, Угорщини, Литви, Грузії, Польщі).

Пам`ятники або пам`ятні знаки жертвам голодоморів в Україні встановлені в Австралії, Австрії, Аргентині, Бельгії, Естонії, Казахстані, Канаді, Росії (Тюмень), США (Вашингтон, Чикаго, Клівленд), у процесі встановлення – пам`ятні знаки на території Канади, США та Угорщини.