Карпачова зустрілася з представником Ради Європи

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Ніна КАРПАЧОВА обговорила з представником Генерального секретаря Ради Європи з координації програм співробітництва в Україні Оке ПЕТЕРСОНОМ питання дотримання прав людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого, О.ПЕТЕРСОН зосередився на численних зверненнях громадян України до Європейського суду з прав людини та існуючих проблемах щодо виконання рішень суду в Україні. Йшлося також про бажання Комісара Ради Європи з прав людини Томаса ХАММЕРБЕРГА співпрацювати на регулярній основі з офісами омбудсманів країн – членів Ради Європи. Для цього 6–7 листопада нинішнього року в Страсбурзі (Франція) відбудеться перша зустріч Комісара Ради Європи з прав людини з координаторами з цих питань. Омбудсмана України на ній представлятиме завідувач відділу міжнародного права та міжнародного співробітництва Секретаріату Уповноваженого з прав людини Марія СИНЕНЬКА.

Окрім того, співрозмовники обговорили низку проблем, зокрема, щодо подолання корупції та продовження судової реформи в Україні, запровадження ювенальної юстиції. Представник Генерального секретаря Ради Європи висловив тривогу з приводу невідповідних умов тримання довічно ув’язнених в Україні, а також умов перебування затриманих в ІТТ.

Уповноважений з прав людини зазначила, що незабаром має розпочати свою роботу Верховна Рада України, яка й розгляне на законодавчому рівні низку порушених співрозмовниками питань. Головне, на переконання Н.КАРПАЧОВОЇ, щоб, нарешті, відбулася консолідація суспільства, а дотримання прав людини має стати наріжним каменем такої консолідації.

На завершення зустрічі високий гість пообіцяв усебічну підтримку діяльності Омбудсмана України з боку Ради Європи та її структур.