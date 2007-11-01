В’язень-самовбивця у своїй смерті звинуватив міліціонера Київського СІЗО

22-річний ув’язнений Микола ЗАЄЦЬ, котрий 26 жовтня повісився, у передсмертній записці звинуватив одного із міліціонерів Київського СІЗО, який за хабар обіцяв його звільнити.

Про це повідомляє Газета по-українськи.

Водночас стало відомо, що прокуратура Києва порушила кримінальну справу проти одного із працівників Київського СІЗО Державного департаменту України з питань виконання покарань. Йому висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 367 КК України: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Як повідомили у прес-службі Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що зазначеним посадовцем через неналежне виконання службових обов’язків допущено порушення організації нагляду за особами, які утримуються у слідчих ізоляторах та не вжито заходів щодо припинення конфліктної ситуації, що спричинило тяжкі наслідки - смерть ув’язненого.

Наразі триває слідство, а обвинувачуваний працівник міліції перебуває на підписці про невиїзд. Кримінальна справа перебуває у провадженні слідчого відділу прокуратури міста Києва.

Як повідомлялося раніше, прокуратура Києва пред’явила одному зі співробітників Київського слідчого ізолятора обвинувачення у службовій недбалості, що призвела до загибелі ув’язненого.

За словами прес-секретаря прокурора Києва Мирослави МУШКИ, у ході розслідування одного з епізодів кримінальної справи - вбивства 13 липня 2007 року ув’язненого Олега ПОСТНІКОВА іншим ув’язненим - встановлено, що офіцер внутрішньої служби, який цього дня чергував в ізоляторі, знаючи про конфлікт між цими в’язнями, не вжив заходів щодо його припинення. Йому пред’явлено обвинувачення за ст. 367 ч. 2 Кримінального кодексу України. ЗМІ повідомляють, що Олега ПОСТНІКОВА задушив співкамерник.