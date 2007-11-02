«Чистка кадрів» стане згубною для міліції
10:45, 02 листопада 2007Права людини
0
Заява керівника столичної міліції
Начальник Головного управління МВС України в м. Києві Олексій КРИКУН вважає згубною для органів внутрішніх справ України можливу другу «чистку кадрів».
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КРИКУН заявив на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
«Якщо другий раз зроблять таку кадрову чистку, як у 2005 році… міліції як такої в Україні не буде», - сказав він, зазначивши при цьому, що молоді кадри не готові виконувати обов’язки тих осіб, які були звільнені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter