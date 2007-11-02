«Чистка кадрів» стане згубною для міліції

Начальник Головного управління МВС України в м. Києві Олексій КРИКУН вважає згубною для органів внутрішніх справ України можливу другу «чистку кадрів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КРИКУН заявив на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Якщо другий раз зроблять таку кадрову чистку, як у 2005 році… міліції як такої в Україні не буде», - сказав він, зазначивши при цьому, що молоді кадри не готові виконувати обов’язки тих осіб, які були звільнені.