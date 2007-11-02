Лідери грузинської опозиції хочуть вивести на вулиці 100 тисяч осіб

Тисячі прихильників грузинської опозиції провели минулу ніч у столиці країни Тбілісі перед мітингом протесту проти правління Президента Михаїла СААКАШВІЛІ, який заплановано на сьогодні. Як повідомляє Бі-Бі-Сі, лідери об`єднаної опозиції Грузії сподіваються провести безпрецедентний за масштабами мітинг, зібравши до 100 тисяч демонстрантів.

Вони звинувачують Президента М.СААКАШВІЛІ в тому, що його адміністрація відвернулася від народу, погрузла в корупції і розвалила економіку Грузії. Крім того, опозиція вимагає провести парламентські вибори навесні, а не восени наступного року.

Демонстранти з прапорами заповнили головну вулицю перед грузинським парламентом. Вони налаштовані спокійно, але рішуче.

Як відомо, основні опозиційні партії Грузії минулого місяця об`єдналися і розгорнули загальнонаціональну антиурядову кампанію з головною вимогою - дострокові вибори.

За словами одного з лідерів грузинської опозиції, колишнього міністра в уряді М.СААКАШВІЛІ Ґеорґія ХАІНДРАВИ, сьогоднішній мітинг у п`ятницю є початком нової хвилі громадянських протестів у Грузії.

"Для Грузії це величезний демократичний поворотний момент. Це демократична еволюція - з нас уже досить революцій. Тепер цілий світ може побачити, що означає громадянське суспільство в Грузії. Я вважаю, що в Грузії почалася доба серйозної, справжньої демократії", - наголошує Г.ХАІНДРАВА.

За словами лідерів опозиції, їхня акція має міжнародний характер. Очікується, що в Берліні, Афінах і Страсбурзі також пройдуть мирні маніфестації на підтримку мітингувальників у Тбілісі.

Водночас, як повідомляють деякі грузинські засоби інформації, у Тбілісі увійшли армійські підрозділи. За деякими даними, до столиці Грузії прибули понад десять вантажних автомобілів із солдатами.

Втім, у Міністерстві оборони цю інформацію не підтверджують.

За повідомленнями, поліція перекриває дороги до столиці, зупиняє транспортні засоби і відбирає у водіїв документи.